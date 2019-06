¿Karla Tarazona y Christian Domínguez confirmaron su reconciliación en televisión nacional?

Al parecer el cantante Christian Domínguez y su expareja Karla Tarazona habrían limado las perezas por el 'bien del hijo de ambos'. Y es que, según señaló el ex 'chico reality', en los últimos días la relación de padres ha ido mejorando: ''Ya les he dicho que yo me llevo bien con ella. Todo esta bien''.

Ambos participaron de un mismo evento, pero no se vieron las caras. Sin embargo, Domínguez no quitó la posibilidad de trabajar junto a la madre de sus hijos: ''Quizá más adelante podamos hacer una conferencia juntos, pero hoy por hoy todavía no'', indicó.

El líder de la 'Gran Orquesta Internacional' también se refirió a la demanda que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, le pondrá a su expareja: ''Yo deseo que no pase nada, porque es la madre de mi hijo''. Por otro lado Karla Tarazona aseguró que no se quedaría de brazos cruzados y también respondería a la querella: ''Así como ella tiene el derecho de hacer lo que mejor le parezca, yo también tengo todo el derecho de defenderme como tenga que defenderme'', señaló.