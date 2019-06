Esto fue lo que no se vio del encuentro entre Tilsa Lozano y Pedro Moral

El pasado miércoles, Tilsa Lozano y Pedro Moral se vieron las caras en el set de 'En Exclusiva'. Los reporteros del programa aprovecharon para preguntarle sobre la separación entre su gran amiga Vanessa Terkes y el alcalde La Victoria, George Forsyth.

El empresario señaló que solidariza totalmente con la actriz: ''No hablamos del tema, trato de no preguntarle'', señaló. En tanto, la manager de Moral, Liliana Castro, prefirió ser reservada con sus comentarios: ''No voy a comentar a eso. Uno debe tener mucho cuidado con las cosas que puede decir''.

Como era de esperar, el tema 'Sheyla Rojas' también fue tocado en la entrevista. Pedro Moral recalcó que no sabe absolutamente nada de su expareja: ''Yo no se nada de esa chica. Te juro que no se nada''. Finalmente, dejó en claro que su mujer ideal tiene que ser ''sencilla, real y buena''.