Mayra Couto desata polémica al llamar ''cuerpa'' al cuerpo

La actriz Mayra Couto volvió a generar polémica tras utilizar, nuevamente, sus redes sociales para volver llamar "munda" al mundo. Asimismo, no perdió la oportunidad para cambiar la palabra cuerpo y optó por usar "cuerpa" en su más reciente publicación.

Recordemos que hace aproximadamente un mes, la actriz levantó polémica tras invitar a sus seguidoras feministas a llamar "munda" al planeta tierra: "Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?", señaló.

El día de ayer, Couto utilizó su polémico término tras anunciar que participará del corto 'La munda es nuestra' y llamó "cuerpa" al cuerpo: "Esta es Maya. Mi personaje en el corto de Eli Anna Araúz llamado 'La munda es nuestra'. Habla sobre la sangre menstrual y lo importante que es conectarnos con ella, con nuestra cuerpa y la naturaleza", reveló.