Pedro Moral y Tilsa Lozano se vieron las caras en televisión nacional

La conductora de 'En Exclusiva' Tilsa Lozano y Pedro Moral se vieron las caras en televisión nacional. El empresario se sometió a una ronda de preguntas formuladas por diferentes personajes de la farándula local.

El popular 'Zorro Zupe' le preguntó si sospecha que Sheyla Rojas, estuvo en el hotel donde se hospedó Nicky Jam, durante su estadía en nuestro país, a lo que Pedro señaló que ''fue otra rubia la que estuvo con el cantante de música urbana y no su expareja''.

Recordemos que la ex 'chica reality' le puso una demanda al empresario en la comisaría de Miraflores por 'difamación'. Con respecto a ese tema, Moral indicó que ''dicha denuncia no procedió''. Asimismo, confesó que le gusta mucho el mundo la farándula: ''He encontrado cosas que me han gustado. El 'canje' es bravazo'', agregó.