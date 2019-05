Daniela Darcourt: Sergio George me llamó antes que a Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt, la intérprete de 'Señor Mentira' sorprendió a sus seguidores al revelar que Sergio George la llamó a ella antes que a la popular 'Reina del totó', Yahaira Plasencia.

''No me gusta que me comparen, no me gusta compararme. Si lo dije y la gente lo malinterpretó así, lo siento mucho. A mi me llamó primero'', señaló.

Con respecto a unas imágenes difundidas en algunos medios, donde a su novio se le ve disfrutando de una fiesta junto a una mujer desconocida, la salsera indicó que solo se trata de su compañera de trabajo: ''Es el precio de estar con un profesional. Siempre vienen campeones de baile a dictar clase y la chica es nada más y nada menos que su pareja de baile''.

''Esa soy yo'', es el nombre elegido por la cantante para su primer álbum con el que espera llegar a ganar un Latin Grammy.