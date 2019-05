trabajará con el aclamado productor Sergio George, parasu carrera como salsera. En una conferencia de prensa, la cantante habló sobre las revelaciones del modelo, el pasado fin de semana y dejó en claro que su única relación fue la que mantuvo con el futbolista

''No voy a hablar de él, no me interesa, no me suma. La última pareja que tuve fue Jefferson Farfán'', señaló.

Asimismo, indicó que solo esta proyectada en su carrera musical y en su trabajo con el productor de reconocidos artistas de la música latina: ''Estoy tranquila, proyectada en cosas importantes. ¿Para qué darle importancia a personas que no lo son (importantes)? Estoy tan proyectada en mis cosas que ese tema no me suma'', agregó.