Yahaira Plasencia se pronuncia sobre revelaciones de Coto Hernández

Yahaira Plasencia se pronunció públicamente para aclarar algunos temas luego que el modelo Coto Hernández, revelara secretos íntimos de la relación que mantuvo con la cantante.

''Estoy tranquila, trabajando, nunca hablo de nadie y tampoco lo haré'', señaló.

Tras las especulaciones en torno una supuesta reconciliación con el futbolista Jefferson Farfán, la salsera desmintió los rumores: ''Yo estoy soltera hace muchísimo tiempo, mi última pareja fue hace tres años''.

Yahaira recalcó que no desea exponer su vida privada ni hablar de terceras personas: ''Estoy tranquila y enfocada en mi carrera, nada más. No hablo de nadie (...) No tengo porque ventilar mi vida privada a nadie'', agregó.