Tilsa Lozano y ''La Yaha'' se vieron las caras en televisión nacional

Juntas pero no revueltas. Lo que creyeron que sería imposible, se volvió realidad. Tilsa Lozano y ''Yahaira Placenta'' se vieron las caras en televisión nacional.

Y es que ''La Yaha'' acudió este viernes al set de 'En Exclusiva'. Lo primero que hizo al llegar fue bailar y mover el 'toto' como ella lo sabe hacer, apoderándose, inmediatamente, del programa: ''¡Gracias! Bienvenidos a En Exclusiva con Yahaira Placenta'', señaló.

Incluso, se atrevió a enviarle una fuerte indirecta a la ex 'vengadora': ''Hay muchos planes que últimamente no te salen Tilsa'', afirmó. Como era de esperar, Lozano no se quedó callada y respondió: ''Un momentito, después de que Coto Hernández se siente, la que se va a ir del país eres tú'', agregó.