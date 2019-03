Angie Jibaja reaparece y pide disculpas a su madre [VIDEO]

La modelo y actriz Angie Jibaja reapareció en sus redes sociales y entre lágrimas, contó que pasaba por una profunda depresión por la muerte de su abuela.

"La persona que murió fue la persona que me crió, creo que con todos los problemas que me han pasado y los que me están pasando, es comprensible de que si la persona que tú más amas fallece, te decaigas por un día", dijo la popular 'Chica de los tatuajes.'

Sobre su comportamiento errático, hizo un mea culpa luego de que acusara a su madre de robarle su dinero, así como la custodia de sus hijos que ahora recae en su media hermana.

"Me molesté con mi mamá porque el dinero era de los impuestos en Chile y me desesperé. Me molesté con ella y ahora le pido disculpas porque en ese momento estaba en el colegio esperándola desesperada por tres horas y no llegaba", señaló.

Jibaja acusó al esposo de su amiga Caroline Visser de ser ''posesivo y abusivo'', además de haber lucrado con esta situación tras hacer pública su preocupación por su pareja. Incluso, lo comparó con Jean Paul Santa María y lo señaló de manipularla con su pasado por el consumo de drogas.