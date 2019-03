Conoce siete consejos indispensables si emprenderás un viaje solo

¿Estás pensando en hacer un viaje pero no encuentras a nadie que quiera acompañarte? Viajar solo es una de esas experiencias que nadie olvida. Todo el que lo ha hecho lo recomienda. Se trata de un tipo de viaje completamente diferente a los demás. En realidad, no vas a un lugar en particular, sino que viajas hacia ti mismo.

La bloggera Carmen Villavicencio de 'Peruana viajera' nos da algunos tips para que esta aventura sea perfecta y no haya ningún imprevisto.

1. Portar una casaca impermeable es básica si viajas a una zona de frío y lluvia. Además, zapatilla de trekking, medias gruesas de lana, paraguas de mano y pantalón ligero. Pero si decides viajar a una zona cálida, polos, vestidos de algodón, short, sandalias y repelente no deben faltar en tu mochila viajera. Sin embargo, en ambos casos, es importante llevar bloqueador y lentes de sol.

2. Es importante informarse de los lugares más peligrosos o problemáticos de la zona que vas a visitar. Con esto disminuirás sentir el miedo que parece inevitablemente ligado a viajar solo.

3. Si viajas por el Perú, como documento principal solo necesitarás tu DNI, pero si viajas al extranjero las cosas son completamente distintas. Un gran ejemplo es Cuba, pues la mayoría de establecimientos aceptan solo efectivo. Además, hay que asegurarnos de que nuestro plan de teléfono cuente con cobertura internacional, en caso no la tengas es necesario obtener un chip del país o zona.

4. Un viaje solo/a puede producirte un poco de angustia, más si lo haces por primera vez, pero la confianza en ti mismo/a será la que exteriorizarás al estar viajando sin ningún acompañante. Es normal estar nervioso antes de emprender un viaje en solitario, como es normal estarlo antes de hacer cualquier cosa extraordinaria en la vida. ¡No te preocupes! ¡Relájate!

5. Arma en un excel el itinerario que vas a realizar y lo que tienes pensado viajar, es algo pesado, pero es indispensable pues te hace un viaje planificado, aventurero y que disfrutarás más.

6. Los albergues y hostales son mejores que los hoteles para conocer a otras personas que viajen solas. Sin embargo, el hospedaje que elijas asegúrate que esté en una calle segura, cuida tu maleta o mochila con candado y deja tus pertenencias más valiosas en un locker seguro. Es importante llevar siempre tu DNI.

7. Si prefieres dormir en una habitación de hotel, pero no quieres pagar más que por una doble, hacer que te busquen un compañero de habitación es una buena alternativa.