Susan Ochoa: “En algún momento de mi vida he sufrido maltrato”

Susan Ochoa brilló con su luz propia durante su presentación en Viña del Mar y se alzó con el mayor galardón al lograr dos Gaviotas de Plata por su tema “Ya no más”. Pero la fuerza y sentimiento que pone al interpretar esta canción se debe a un triste episodio que ocurrió en su vida.

La cantante peruana reveló en entrevista a un medio local que en algún momento de su vida fue víctima de maltrato pero es un episodio que ahora no desea recordar. Pese a ello, se encuentra agradecida por estar con vida.

“Sí, en algún momento de mi vida he sufrido maltrato, no quiero recordar, pero gracias a Dios estoy aquí viva y pude decir ya no más. Ahora estoy de pie, sí me he preguntado por qué callé en ese momento”, dijo la cantante chiclayana.

Cabe resaltar, que por ahora Susan Ochoa dejará los concursos de canto para dedicarse por completo a su carrera musical y su disco estará disponible en todas las plataformas digitales desde este viernes 8 de marzo.