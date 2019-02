Queen se presentará en la ceremonia de los Oscar 2019

¡Es oficial! Queen se presentará en los 91 Premios de la Academia este domingo. Los rockeros ingleses revelaron a los medios el pasado lunes por la tarde en una serie de publicaciones en las redes sociales.

Los miembros originales Brian May (guitarrista oficial) y el baterista Roger Taylor tomarán el escenario con Adam Lambert con el tema We Will Rock You, de acuerdo con su breve teaser de 15 segundos.

El movimiento se produce tras el éxito de éxito de Bohemian Rhapsody, la película biográfica que narra sobre la vida del fallecido cantante, Freddie Mercury. El filme está nominado a cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película.