JanuHairy: conoce la campaña que busca acabar con la depilación femenina

#JanuHairy (juego de palabras en inglés entre "enero" y "peludo") es una campaña que fue creada para inspirar a las mujeres a desafiar las normas sociales.

La iniciativa empezó por Laura Jackson, una joven de 21 años que dejó crecer el vello de su cuerpo en mayo del 2018, como parte de una actuación para su título de drama. El objetivo principal era recaudar fondos para el proyecto Body Gossip y acabar con este problema que aún es un tabú en nuestra sociedad.

A través de su cuenta de Instagram, la joven británica comenzó a mostrar imágenes referentes al crecimiento del vello y después de unas semanas, comenzó a sentirse liberada y más segura de sí misma.

''Aunque me sentí liberada y más confiada en mí misma, algunas personas a mi alrededor no entendían o no estaban de acuerdo con el motivo por el que no me afeité. Me di cuenta de que todavía hay mucho más por hacer para poder aceptarnos mutuamente. y de verdad", señaló Jackson.

La idea de la campaña es que durante el mes de enero los que deseen apoyar la iniciativa compartan fotos sin depilarse y apoyar los programas educativos que buscan a través del arte y la educación que las personas acepten sus cuerpos. Cabe recalcar que este reto está arrasando en Instagram y se extiende en países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Francia.