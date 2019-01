Fanático de Dragon Ball gastó miles de dólares para ser idéntico a su personaje favorito

La película nominada como el mejor filme de animación de la Academia Japonesa, Dragon Ball Super: Broly sigue conquistando la salas de cine del mundo. En nuestro país se convirtió en el segundo estreno con mayor cantidad de espectadores, incluso superó como mejor debut de medianoche a la mega producción "Avengers: Infinity War".

La pasión por el anime hizo que Julian Louw, un joven sudafricano, vaya más allá en su fanatismo y decidió lucir lo más parecido posible a su personaje favorito.

''En el colegio era como un soñador, o muy distraído. Eso me costó muchas burlas. Me veían como un débil, y muchas cosas que viví me las guardé. Podría decir que Dragon Ball fue mi escape'', señaló Louw.

De niño sufría constante abusos por parte de sus compañeros de colegio, Julian se cansó de las burlas y decidió dar un cambio radical en su vida, invirtiendo más de 15 millones de dólares para llegar a parecerse al hijo de Vegeta y Bulma, Trunks; quien hace su primera aparición en la saga de los Androides, en Dragon Ball Z y le advierte a Gokú acerca de su grave enfermedad al corazón.

Se sabe que Louw comenzó a entrar y a cambiar su alimentación por casi 3 años para poder mejorar su físico, además de teñir su cabello y gastar más de 240 mil dólares en cirugías para su rostro. Asimismo su parecido a Trunks le permitió participar en diversas ferias y actividades como cosplayer. Hoy en día, se desempeña como bailarín y personal trainer, incluso es toda una celebridad en Instagram.