¿Por qué un huevo es la foto más popular de Instagram?

El huevo de la gallina Turuleca hace historia en Instagram. Aunque usted no lo crea, la fotografía de un huevo se convirtió en la publicación más popular en toda la historia de la red social. La instantánea publicada por la cuenta World Record Egg tiene más de 43 millones de ''me gusta'' en tan solo once días.

El pasado 4 de enero la cuenta que contiene la publicación del huevo, pidió ayuda a los usuarios de Instagram para destronar a la modelo estadounidense Kylie Jenner, que hasta hace unos días lideraba la mencionada red social. Ella contaba con un récord que parecía imposible de superar, con más de 18 millones de ''me gusta'' en la fotografía del nacimiento de su pequeña hija, Stormi.

Pero tanta ha sido la atención despertada por el tema, que la misma Kylie Jenner reaccionó con humor la pérdida de su récord, subiendo un video en el que rompe un huevo en el piso. Por su parte, los seguidores de la menor de las Kardashian la felicitaron por tomárselo con humor.