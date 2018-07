Lo que se viene en Tierra de Pasiones: ¡Valeria pasará por su momento más difícil! [VIDEO]

Panamericana Televisión sigue llevando a tus pantallas las telenovelas en español que rompieron esquemas en toda Latinoamérica ¡No dejes de ver de lunes a viernes Tierra de Pasiones, que capítulo a capítulo se pone más emocionante y lo que se viene remecerá a Valeria!

Francisco no podrá con la carga emocional y, tras reencontrarse con Laura, la madre de Beto, confesará a Valeria que no puede regresar con ella, lo que la deja desconsolada. Está segura de que no podrá encontrar a otro igual a él.

Mientras tanto, Fernando discute con Belinda, luego de que esta dijera que ambos son novios ¡El sobrino de Agustín Arismendi llamará además a su tío para revelarle que Valeria es su hija! Y Chema finalmente se enterará de la relación entre Zoraida y Miguel.

¡Y una guerra será declarada cuando Fernando confiese a Valeria que está obsesionado con ella y no se detendrá hasta que sea para él! ¿Quién saldrá vencedor en este duelo?