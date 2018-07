Luis Miguel, La Serie: ¿Qué pasó con la mamá del cantante en la vida real?

El último capítulo estrenado de la exitosa serie de Netflix sacó a relucir un misterio que se ha instalado desde hace muchos años en Latinoamérica ¿Qué pasó con Marcela Basteri?

Uno de los más grandes misterios del espectáculo en Latinoamérica y que se encargó de plantear el último capítulo de ‘Luis Miguel, La Serie’, estrenado el domingo por Netflix, es el del paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri ¿Qué pasó con ella? Hasta hoy no hay una respuesta oficial.

No obstante, existen fuentes confiables. Una de ellas es Javier León Herrera, el autor del libro biográfico autorizado en el que se basa esta producción, y que se animó a hablar sobre lo que, a su parecer, es lo que verdaderamente sucedió con la mamá del ‘Sol’.

“Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”, dijo el periodista mexicano, quien prefirió (así como en el libro) no entrar en detalles.

“Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano (Luis Miguel), que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso”, dijo entrevistado por el portal Infobae, de Argentina.

Para Herrera, el asunto está zanjado. “No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está, no va a aparecer”. Así, cree que ciertas noticias sobre el tema remueven “algo que no tiene sentido”.

Consideró además que es muy probable que el artista sepa qué pasó con ella, lo que explicaría por qué tuvo un sorpresivo alejamiento de su familia materna a fines de los noventa. “Me consta que efectivamente él encargó una investigación particular”.

Aunque indica que Luis Miguel no ha reconocido “a nadie de su más íntimo entorno” como “conocedor de los hechos”, él como periodista pudo tener “acceso a la versión más fiable”. El hecho de que “se fuera cerrando más su personalidad” apuntaría a que el cantante y su hermano también.

El capítulo 10 de la serie terminó con Luis Miguel (Diego Boneta), viajando hasta un centro psiquiátrico en las Islas Canarias para encontrar a quien podría ser su madre. Y cabe mencionar que en el libro ‘Luis Miguel: La historia’ solo se conjeturaba lo que habría pasado con ella.

Sin embargo, esta es la primera vez que León Herrera sostiene su versión sin lugar a dudas.