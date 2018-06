Papá de Luis Advíncula y el día que se enteró que iba a tener un hijo

Esta semana inauguramos la secuencia de homenaje a los padres del Mundial con el señor Luis Advíncula, padre de nuestro querido futbolista de la selección peruana, quien nos abrió las puertas de su hogar en San Regis, Chincha, para contarnos detalles pocos conocidos de él y su hijo.

A pocos días del Día del Padre, le preguntamos al papá de nuestro seleccionado qué sintió cuando se enteró que iba a tener un hijo por primera vez. “Me asusté. Porque cuando tu no haz tenido hijos y más aún cuando no estás tan adulto sientes que no estás preparado”.

El padre de el lateral de la ‘Blanquirroja’ cuenta con orgullo que le alegra ver que su hijo logró lo que él un día soñó y no pudo concretar. Ahora quiere que sus hijos tengan presente que hará lo que sea por su bienestar.

Aunque parezca extraño, Luis Advíncula (papá) asegura que tiene una posición de crítico de las jugadas del futbolista, por eso iba al estadio para tratar de ver sus errores y ayudarlo a fortalecerlo.