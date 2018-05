Lo que se viene en Tierra de Pasiones: ¡Jorge perderá la razón por Marcia! [VIDEO]

¡Panamericana es el canal de las telenovelas latinas que rompen esquemas! De lunes a viernes a las 5 p.m no te puedes perder Tierra de Pasiones ¡Cada vez más impactante!

Panamericana Televisión es el canal de las telenovelas en tu idioma que rompen esquemas y no te puedes perder ni un solo minuto de Tierra de Pasiones, porque lo que se viene es cada vez más impactante ¡Jorge perderá el control ante las acciones de Marcia!

¡El desencanto de Marcia por Jorge acabará en un rotundo rechazo que el hijo de Chema no podrá soportar! Sin embargo, la pasión pronto abrirá paso a la obsesión, la violencia y las amenazas ¡Jorge le advertirá a Marcia que, si no es para él, no será de nadie!

¡Mientras Bibi recibe una inesperada y terrible visita, Alex le revelará a su hermana la verdad sobre Mauro y sobre la relación entre ambos! ¿Cómo reaccionará Daniela ante este descubrimiento? ¡Sin embargo, lo más grave sucederá cuando Jorge amenace de muerte a Pablo por embarazar a Marcia!

¡Y por si esto fuera poco, Valeria por fin enfrentará a su padre con un temible fantasma de su pasado! ¿Que ocurrirá cuando él se encuentre cara a cara con Elvira Acevedo? ¡No te despegues ni un instante de Tierra de pasiones, de lunes a viernes a las 5 p.m y solo en Panamericana!