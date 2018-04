Rey de la playa: Este hombre vive hace 22 años en un castillo de arena [VIDEO]

¿Vivir en un castillo de arena a la orilla del mar? Parece un sueño salido de un cuento de hadas, pero un brasileño de 44 años lo ha hecho real: se trata de Márcio Matolias, quien desde hace 22 años es rey en su castillo de la playa de Barra da Tijuca, Brasil.

“La idea no era vivir aquí. La idea era usar esto para guardar mis materiales y libros. Cuando llovía me quedaba aquí e incluso cuando yo pagaba alquiler venía mucho aquí de todos modos”, cuenta. Aunque por dentro no es muy espacioso, para él y sus pertenencias es suficiente.

La mayor parte de los días Márcio tiene que estar regando el castillo para impedir que se desmorone. Su cocina es solo un calentador y su baño está a unos metros, en un puesto de salvavidas.

El ‘rey de la playa’ no tiene heredero y a veces se siente solo en su grandeza, aunque él prefiere esta vida que la de la mayoría de personas. Nadie dijo que la monarquía fuera fácil, pero nobleza obliga.