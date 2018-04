Dalljet Kaur: La valiente mujer detrás de Anjali en ‘Duele Amar’

Tanto en el cine como en la televisión de la India, las actrices juegan rolen fundamentales con su belleza y talento. Sin embargo, Dalljet Kaur, quien interpreta a Anjali en la telenovela Duele Amar, que puedes ver de lunes a a viernes a las 3 p.m en Panamericana Televisión, ha sido de las que más dio que hablar tanto dentro como fuera de la pantalla.

La actriz de 35 años que interpreta a la devota y amorosa hermana de Arnav en Duele Amar, nació en una familia con valores tradicionales (tanto su padre como hermanas son militares) de la conservadora sociedad hindú, pero ello no le impidió alzar su voz y mostrar lo que sufren muchas mujeres.

Mientras rodaba la telenovela Kulvaddhu en 2006, Dalljet conoció a quien se convertiría en su esposo: el actor Shaleen Bhanot. Sin embargo, seis años después y tras convertirse en madre, se divorciaron. Entonces fue cuando reveló los episodios de violencia familiar que tuvo que sufrir.

Dalljet, que denunció a Bhanot por maltrato físico y psicológico, decidió hablar sobre la actitud que adoptaron su esposo y su familia hacia ella poco después del matrimonio. Y aún cuando atravesó su embarazo, la ausencia y falta de apoyo en todo sentido de su cónyuge se volvieron comunes.

La violencia no quedó ahí. “Me empujó en presencia de mi padre (…) Pero lo perdoné, pensando que toma tiempo para que un matrimonio funcione (…) en otra ocasión, me torció el brazo delante de mis padres (…) Decidí que era suficiente cuando me atacó mientras tenía a Shaarav (su hijo) en brazos”.

La actriz vive ahora con sus padres. Sin embargo, no solo cobró fama por haber dado el difícil paso de hablar acerca de lo que sufren millones de mujeres en todo el mundo, sino por la increíble y radiante transformación que experimentó, perdiendo 25 kilos.

“Esta nueva imagen me dio un montón de energía positiva y motivación”, señaló la actriz, quien no solo tuvo un cambio físico, sino de actitud, pues desde entonces se ha mostrado más abierta sobre sus sentimientos, problemas e inseguridades, incluso como madre soltera.

“No tengo vergüenza en admitir que estoy en bancarrota hoy. No puedo pagar la renta si no trabajo. Ni siquiera sé cómo compraré leche para mi bebé el mes siguiente (…) quiero que viva en una atmósfera feliz, sin importar qué. No me importaría ni trabajar en un call center”, dijo entonces.

A principios de este año, admitió que había estado saliendo con algunas personas ante la iniciativa de sus padres por que se vuelva a casar. “En verdad, me asusta ser una madre soltera. Siento que es cierto lo que dicen, que las madres solteras no pueden ser felices”.

De cualquier modo, Dalljet supo salir adelante. Participó recientemente en la serie mitológica Maa Shakti, donde encarna a una poderosa deidad y madre y, de acuerdo a medios especializados, se encontraría en una nueva relación con el productor Warren Masilamony.