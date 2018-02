Tierra de Pasiones: ¡Paula regresa dispuesta a todo para arruinar a Francisco! [VIDEO]

Siempre con los mejores éxitos de novela, Panamericana Televisión sigue presentando Tierra de pasiones, la historia que dio que hablar en toda Latinoamérica. Y este viernes la historia continúa, cuando Francisco reciba una ingrata sorpresa cuando menos se lo espera.

Será nada menos que Paula quien volverá dispuesta a no dejar que Francisco encuentre la paz. “Si él no va a ser para mi no va ser para nadie”, dice. Pero no solo será a él a quien sorprenda. Su atrevimiento llegará al punto de encarar a la propia Valeria.

Paula le dirá a Valeria que es la prometida de Francisco ¿Cómo reaccionará ella? ¿Qué otros planes tiene preparados? No te pierdas Tierra de Pasiones este viernes a las 5 p.m, inmediatamente después de Tumhari Pakhi y solo por Panamericana!