Lesly Águila y las razones por las que dejó Puro Sentimiento

Lesly Águila sorprendió a propios y extraños con su abrupta salida de Puro Sentimiento. Y más asombro aún generó su decisión de regresar nada más y nada menos que a Corazón Serrano.

Muchos seguidores criticaron su traspaso e incluso la tildaron de ‘traidora’. Sin embargo, la cantante decidió aclarar por fin cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esta radical medida.

“Me quedo donde el dueño valore mi trabajo. Si tú trabajas en un lugar y minimizan tu trabajo, ¿te quedarías ahí?”, señaló la intérprete a un medio local.

De esta forma, la intérprete dejó entrever que decidió dar un paso al costado por diferencias con las cabezas de la agrupación. “A mí no (me humillaron). (Lo hicieron con) otras personas y yo no comparto eso. Esa fue la razón (humillaron a mi novio)”, reveló.

Cabe precisar que Christian Domínguez es el encargado de la agrupación Puro Sentimiento. Solo hace unas semanas, el ‘cumbiambero’ presentó su nueva delantera y nombró a Isabel Acevedo como la coreógrafa oficial de la popular orquesta.