Jean Paul Strauss se pronuncia sobre polémico mensaje a Janet Barboza

Rompió su silencio. Jean Paul Strauss dio su descargo sobre el polémico mensaje que le envió a Janet Barboza durante una entrevista en vivo en el programa “Amor, amor, amor”.

El cantante solo atinó a minimizar el hecho y aseguró que no lo considera como algo “grave”. No obstante, no quiso revelar qué fue lo que lo motivó a dedicar tan duras palabras a su expareja.

“Los motivos son en versad muy personales. Yo venía de un viaje maravilloso a almorzar con mi familia y me entero de todas estas cosas que venían pasando y fue una reacción creo yo natural, tampoco me parece que haya dicho algo tan grave. Fue un mensaje personal”, precisó.

Asimismo, se refirió a la polémica revelación que hizo la ‘rulitos’ en plena televisión nacional sobre una supuesta llamada del intérprete en el pasado, diciendo que se iba a suicidar.

“Creo que a las personas, a veces, las emociones le pueden ganar y dicen cosas que no son necesariamente ciertas y que además no se deberían ventilar”, apuntó.