Estos son los nominados a los premios Oscar 2018

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer a los nominados a los premios Oscar. La ceremonia se llevará a cabo este domingo 4 de marzo como cierre de la temporada de premios 2018. A través de una transmisión en vivo desde Los Ángeles se dieron a conocer a los afortunados que competirán por la preciada estatuilla dorada.

Entre las nominaciones que destacan están la del mexicano Guillermo Del Toro en la categoría Mejor Director por la película Las Formas de Agua (Shapes of Water), cinta que además competirá por el galardón a mejor película del año y en otras 11 categorías.

Además, en la categoría Mejor Película Extranjera, se encuentra Una Mujer Fantástica del chileno Sebastián Lelio.

A continuación, conozca la lista completa de películas que competirán por el máximo galardón de la industria del cine.

MEJOR PELÍCULA

Call Me By Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

Déjame salir

Lady Bird

El hllo invisible

Los archivos del Pentágono

La forma del agua

Tres anuncios a las afueras

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan (Dunkerque)

Jordan Peele (Déjame salir)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

Guillermo del Toro (La forma del agua)

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins (La forma del agua)

Frances McDormand (Tres anuncios a las afueras)

Margot Robbie (Yo, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

Daniel Kaluuya (Déjame salir)

Gary Oldman (El instante más oscuro)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Tres anuncios a las afueras)

Richard Jenkins (La forma del agua)

Sam Rockwell (Tres anuncios a las afueras)

Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Yo, Tonya)

Lesly Manville (El hilo invisible)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (La forma del agua)

MEJOR GUION ADAPTADO

Call Me By Your Name (James Ivory)

The Disaster Artist (Scott Neustadter e Michael H. Weber)

Molly's Game (Aaron Sorkin)

Logan (Scott Frank, James Mangold e Michael Green)

Mudbound (Virgil Williams and Dee Rees)

MEJOR GUION ORIGINAL

La enfermedad del amor (The Big Sick) (Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani)

Déjame salir (Jordan Peele)

La forma del agua (Guilermo Del Toro)

Lady Bird (Greta Gerwig)

Tres anuncios a las afueras (Martin McDonagh)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Una mujer fantástica (Chile)

El insulto (Líbano)

Sin amor (Rusia)

En cuerpo y alma (Hungría)

The Square (Suecia)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

Mudbound

La forma del agua

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua