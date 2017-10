Nueva Zelanda: ¿Qué necesitas para viajar como turista?

Se terminaron las Eliminatorias Rusia 2018. Tras un final de infarto, Perú no se quedó atrás y nos tendrá a todos los hinchas a la expectativa de lo que ocurrirá este lunes 6 noviembre en Nueva Zelanda y posteriormente, el martes 14 aquí en Lima.

Sin dudad una de las mejores cosas del fútbol es que también permite conocer nuevos países y culturas, y si como hincha estás pensando en viajar a la tierra de los kiwis para alentar a la blanquirroja y conocer estas tierras exóticas, de seguro ya piensas en qué necesitas para ir.

Lo más básico que requieres es una visa de turista. En efecto, Nueva Zelanda es uno de los países que solicitan este documento a nuestros ciudadanos ¿Entonces, cómo puedes tramitarla? Presta atención a lo siguiente.

Primero debes llenar el formulario correspondiente (Visitor Visa Application), que encontrarás en este enlace. Puedes descargarlo o llenarlo online. En esta sección encontrarás también una guía de ayuda (Visitor Visa Guide) para que puedas llenar tus datos y enviarlos correctamente.

¿Qué requisitos necesitas como turista?

Pasaporte válido al menos por tres meses después de la fecha de regreso al país de origen.

Pasajes aéreos, es decir, contar con un pasaje de retorno a un país donde se podrá ingresar (que puede ser el país natal, de residencia u otro)

Dinero suficiente para poder vivir en el país por el tiempo de permanencia (unos NZD 1000 por mes).

La Visa de Turista

Con esta visa (obviamente) no podrás trabajar, pero en cambio podrás recorrer todo el país, visitar amigos o familiares, jugar un deporte o actuar en eventos culturales sin pago, ingresar al país para casarte y estudiar por hasta tres meses.

Tres meses es la vigencia de la visa y puede ser extendida por un periodo de seis meses. Podrás encontrar más información en la guía para visitantes ubicada en la sección de la página de Inmigración de Nueva Zelanda que publicamos líneas arriba.

El costo de la visa depende de la nacionalidad y la residencia, aunque su valor general está cerca de los 145 dólares. Puedes verificar el precio en el buscador de tarifas (Office and Fees Finder) que encontrarás aquí.

Para extender la visa, la página de inmigración informa que se debe aplicar nuevamente tal como la primera vez, pero señala que ello debe hacerse al menos un mes antes de que la primera expire. El proceso es el mismo.

No obstante, también hay requisitos para la extensión de la visa: esta solo aplica para turistas que no requieran más de tres meses extras para terminar su recorrido por el país, para quienes no puedan salir del país por circunstancias más allá de su control, entre otros.

Por lo general, una vez que se ha estado nueve meses como turista en Nueva Zelanda se tiene que dejar el país por otros nueve meses para volver a ingresar. Sin embargo, hay casos en que se puede extender la estancia de nueve meses por tres meses más.

Esto solo se podrá si se demuestra que la persona ha sido capaz de mantenerse por sí misma, sin ayuda y que aun tiene dinero para seguirlo haciendo por el resto del viaje y que no se ha trabajado, que se ha recibido auspicios ni tenido visa de estudiante.

Si se obtiene esta extensión (que sumaría 12 meses como turista en el país) se deberá dejar el país por 12 meses antes de volver.