¿Greysi Ortega es hija de Milena Zárate? Colombiana aclara dudas

Milena Zárate se encuentra nuevamente en el centro de la polémica y esta vez por un tema que sacará chispas. Resulta que la colombiana fue sindicada como la ‘verdadera madre’ de Greysi Ortega Ulloa.

Fue el cantante Richard Swing quien hizo esta fuerte revelación. Y es que según él, la ex de Edwin Sierra siempre le habló de una hija, mas no de una hermana. “Mi parce, me decía, ayúdeme por favor a mandarle un dinerito a mi hija”, señaló.

Asimismo, instó a la colombiana a hacerse una prueba de ADN para aclarar dudas. “Debería ser ella quien diga las cosas claras y sería bueno que puedan hacerse una prueba de ADN y despejar esa duda.

Ante ello, la colombiana salió al frente pero solo para minimizar estas afirmaciones. “Qué pecado tener que llegar tan bajo. Pero bueno, qué puedo hacer. Si me ven cara de arbolito, qué puedo hacer. Yo acojo a todos los monitos”, afirmó.