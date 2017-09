‘Chiquito’ Flores rompe su silencio y vuelve a hablar sobre Tula Rodríguez

Desempolvó el pasado. El exfutbolista Juan ‘Chiquito’ Flores volvió a pronunciarse sobre la distante relación que mantiene hasta el día de hoy con la exvedette Tula Rodríguez, con quien mantuvo un romance de más de cinco años.

El exguardameta no tuvo reparos en hablar sobre su expareja e incluso aseguró que si la tuviera frente a frente, le preguntaría por qué no le dirige la palabra. Y es que, a su juicio, si bien hubo buenos y malos momentos, “la relación fue muy bonita”.

Asimismo, dejó entrever que la renuencia de la animadora a referirse a él, responde a un tema de celos y prohibiciones por parte de su actual esposo, Javier Carmona.

“Yo creo que hay que preguntarle a ella (por qué no me habla), pero cuando le preguntan no habla. Entonces yo creo que le han prohibido, es fijo que le han prohibido”, señaló.

“No tengo nada contra el señor (Javier Carmona), porque al final él tiene sus cosas y yo tengo las mías. Y no tengo nada que envidiarle. Si él decidió casarse, escogió muy bien, porque yo también lo pensé en su momento”, agregó.

En ese sentido, aclaró que respeta la relación de su expareja y que en ningún momento pretendería meterse ‘por los palos’. “La relación yo la respeto, pero a mis amigos no me prohíbas verlos o hablarles, porque en ningún momento voy a tratar de meterme entre los palos cuando una chica es casada”, sentenció.