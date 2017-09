¿Locura o inspiración? Un chico comparte este truco para beber gratis en los festivales

Si eres un fan de la música seguro que tus mejores experiencias las has pasado en un festival, pero no tanto a la hora de conseguir qué tomar. La loca solución de este osado joven se ha vuelto viral.

No te puedes llamar un verdadero fan de la música hasta que no hayas asistido a un concierto. Y si ya eres todo un veterano, de seguro ya sabrás lo que es estar en un festival y que, aunque sea una de las mejores experiencias, no lo es tanto todo lo que hay que hacer y gastar para conseguir bebidas.

Largas filas, caos y precios exorbitantes suelen ser el común denominador de los festivales de música, algo bastante traumático para una garganta sedienta. Sin embargo, un creativo y osado personaje parece haber dado con la solución definitiva para beber gratis y cuando uno lo quiera.

Según contó el usuario de Facebook identificado como ‘Alex’ al sitio LAD Bible, todo se trata de ser lo suficientemente previsor (y loco). Solo hay que seguir cinco pasos:

1. Hay que ubicar dónde se realizará el festival y, tres semanas antes, dónde se instalarán los escenarios.

2. Llevar una botella de plástico con la bebida en cuestión y colocarla en una bolsa hermética.

3. Cavar un hoyo y enterrar la botella.

4. Guardar en un mapa la localización del ‘tesoro’.

5. Regresar el día del festival y desenterrar el botín, obviamente sin que te vean los encargados del evento.

Según este chico con alma de pirata, el truco le funcionó bastante bien en el Electric Zoo Festival de Nueva York y para demostrarlo compartió varios posts en su cuenta de Facebook.“He ido al Electric Zoo durante cuatro años y sé muy bien cómo está organizado”, señala.

Alex cuenta que la planificación del hoyo fue simple y para ubicarlo luego usaron Google Maps y grabaron la ubicación con el GPS, luego fue cuestión de esperar. “El objetivo una vez estuvimos en el festival fue de desenterrar la botella sin atraer demasiada atención”.

“La parte más dura fue la de no levantar sospechas porque hay muchas cámaras y staff del festival por allí”. Ya en el evento, él y su grupo pusieron manos a la obra. “Nos agrupamos alrededor. Miré bien que nadie nos estuviera observando y luego uno de nosotros desenterró el vodka”.

Según Alex, el plan inspirado en los cuentos de piratas solo tardó 10 minutos. Añade además que está planeando sacar un libro en 2018 con más trucos para festivales. El asunto está en que el riesgo es muy alto y, por obvias razones, no es tan genial contárselo a todo el mundo ¿Tú te animarías?