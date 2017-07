¿Karla Tarazona en coqueteos con Leonard León?

¿Revivió el amor? Karla Tarazona fue sorprendida por su expareja, Leonard León, quien le llevó un ramo de flores en medio de una entrevista con diferentes medios de espectáculos e incluso se animó a cantarle una canción.

Sin embargo, la ex conductora de televisión fue enfática al negar cualquier posibilidad de reconciliación. “Ya lo he explicado cien veces, no existe la posibilidad que retomemos la relación sentimental”, aclaró.

Asimismo, resaltó que con el paso de los años, la relación entre ellos ha mejorado por el bien de sus menores hijos. “Después de los años que han pasado ya se han superado muchas cosas y ahora hay una muy buena relación por el tema de los niños, que es lo más importante”, agregó.