Katty García: “Me siento orgullosa de ser gay”

Se confesó. Por primera vez, Katty García habló abiertamente sobre su orientación sexual. En una entrevista difundida este fin de semana, la exbailarina aseguró sentirse orgullosa de su opción.

“No quiero tapar el sol con un dedo, ni decir que nunca fui porque yo siempre lo fui. El hecho que no lo sepa todo el mundo, no significa que me esconda. Me siento orgullosa de ser gay”, manifestó ante las cámaras.

Agregó además que se siente la mujer más feliz del mundo y que nunca se avergonzó de sus preferencias sexuales. “Soy feliz, la mujer más feliz. Amo ser lo que soy. Hay personas que creen que no me acepto o me avergonzaba de ser quien soy y no es así”, señaló.

“No quiero que digan que lloro por ser lesbiana o porque soy gay, sino por los insultos de las personas. Lo que haga con mi vida lo decido yo. Si mañana estoy bien con Juanito o Juanita es mi decisión”, apuntó.