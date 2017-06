Dayana Valenzuela asegura que juez falló a su favor y aceptó cambio de identidad

Luego de una larga e incansable lucha, Dayana Valenzuela confirmó que la Corte Superior de la región Callao atendió la demanda que interpuso para cambiar de identidad, lo que le permitirá obtener su DNI en tan solo dos meses.

Según dijo en entrevista con Panamericana Espectáculos, el juez que rechazó inicialmente su solicitud, terminó por aceptar su pedido una semana después que saliera a dar la noticia a la prensa de espectáculos.

“El juez que me rechazó el DNI, ya me aceptó la demanda y mi DNI sale en dos meses”, aseguró en diálogo con Georgette Cárdenas. Si bien ratificó que no podrá participar del Miss Perú, la chalaca de 26 años calificó este fallo como “lo más importante”.

En otros temas, la ex aspirante al concurso de belleza aprovechó para lanzar dardos y misiles contra Greysi Ortega y aclarar cuál es su situación con el joven periodista Enrico Márquez. Mira aquí la entrevista completa.