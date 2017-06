¿Enrico Márquez culpa a Panamericana Espectáculos de armar romance con Dayana?

El supuesto romance entre Dayana Valenzuela y Enrico Márquez continúa levantando polvo. Y es que el joven periodista se volvió a pronunciar sobre el tema, llegando a insinuar - incluso – que la modelo transgénero utilizó las cámaras de Panamericana Espectáculos para armar el presunto romance.

“Solo me decepcionas y ¿sabes por qué? Porque me doy cuenta que todo estuvo calculado por ti. Aún recuerdo cuando te abracé y mirabas a todos lados, debí darme cuenta que esperabas las cámaras de Panamericana en Bolognesi”, señaló en referencia al ampay difundido por nuestro programa.

Incluso aseguró que lo que “está haciendo” la chalaca es un delito. “¿Sabías tú que manipulación de información es un delito?”, escribió también en un mensaje.

Como era de esperarse, la ex aspirante al Miss Perú reaccionó indignada y calificó como una tontería las acusaciones del comunicador. “El niño dice que cuando he llegado (a su encuentro), yo con mis ojos he estado avisando a las cámaras de Panamericana para que lo ampayen. Es una estupidez enorme”, sentenció.