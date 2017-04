Mónica Cabrejos y Sara Manrique sí eran amigas y este video lo comprueba

Pese a que negó en varias oportunidades haber tenido una relación amical con Sara Manrique, finalmente Mónica Cabrejos se quedó ‘sin piso’. Y es que un video del archivo de “El valor de la verdad” contradice por completo la versión que sostuvo en los últimos días.

Como se recuerda, la ex conductora de TV reafirmó hace pocos días que nunca fue amiga de la exvedette, ello en respuesta a su vinculación con Tenchy Ugaz. “Ella ha sido una compañera de trabajo, que cuando había discoteca estaba conmigo. A ‘El valor de la verdad’ le dije ven y nunca más la vi. Eso no es amistad, ella no es mi amiga”, señaló.

Sin embargo, los videos de su participación en el programa, allá por el año 2013, revelan todo lo contrario. En aquella ocasión, Mónica Cabrejos presentó a Sara Manrique como “su amiga personal”.

“Ella es mi amiga, una de las pocas que tengo en el mundo de la farándula”, se le escucha decir en un fragmento del programa. Sara, por su parte, solo atina a sonreír ratificando sus palabras. ¿Qué dirá ahora Mónica Cabrejos?