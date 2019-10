Pamela Franco y su verdad sobre reloj que encontró 'Chabelita' en baño de Christian Domínguez

Tras el escándalo que se generó por una supuesta infidelidad de Christian Domínguez con Pamela Franco, la integrante de Alma Bella se mantiene firme en que no tiene más que una amistad con su compañero y asegura que no es la manzana de la discordia.

''¿Para qué me voy a amargar en algo que no existe? No me quiero ahogar en un vaso de agua y menos cuando no hay algún problema. Las cosas están claras, no ha habido infidelidad, lo ha dicho él'', señaló.

Asimismo, Pamela Franco se refirió al supuesto reloj que Isabel Acevedo habría encontrado en la casa de Domínguez, el cual sería el principal motivo de sus sospechas, dejando a muchos con la boca abierta.

''Yo ya he dicho lo que tenía que decir, no ha habido nada y si ella (''Chabelita'') quiere aclarar algo lo tiene que hacer con él, yo estoy de más allí (...) Se ha hecho todo una novela y esa novela no existe.'', agregó.