¿Leslie Shaw oficializó relación con ex 'chico reality'?

¿Se volvió a enamorar? Leslie Shaw, al parecer, abrió las puertas de su corazón al cantante Diego Val. Los seguidores de la intérprete de 'La Faldita' aseguran que la cantante ya habría oficializado su relación con el ex 'chico reality' luego de publicar románticas fotografías junto a él.

Incluso, en algunas historias de Instagram, la rubia no dudó en llamar ''mi amor'' al modelo, algo que, sin duda alguna, sorprendió a más de un internauta en redes sociales.

Para confirmar la noticia, las cámaras de 'En Exclusiva' conversaron con un amigo de la ''pareja'', el ''Zorro Zupe''. ''La verdad yo ya lo sabía desde hace bastante tiempo. Diego es uno de mis mejores amigos, lo tenía que saber (...) Yo veo que tienen futuro porque tienen un montón de cosas en común'', reveló el panelista de programas de espectáculos.

Por su parte Leslie Shaw no afirmó tener una relación con Diego Val: ''No, yo estoy soltera, déjame divertirme. Esta guapo, me gusta sus tatuajes. Pero no, yo estoy soltera'', indicó.