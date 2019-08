Yahaira Plasencia: filtran audio de salsera hablando ''despectivamente'' de Jefferson Farfán

¿Se le viene la noche a Yahaira Plasencia? Ricardo Zúñiga, más conocido como 'Zorro Zupe', le aconsejó "ahorrar" a la salsera luego de que le preguntaron en una entrevista de un medio local sobre la existencia de unos audios donde se escucharía a la cantante hablando "despectivamente" de Jefferson Farfán.

"Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios", indicó el 'Zorro Zupe'.

El panelista de programas de espectáculos señaló que no había escuchado el audio pero que otra persona conocida por él sí lo hizo.

"(Yo) No, pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata", agregó.