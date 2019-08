Yahaira Plasencia confirma reconciliación con Jefferson Farfán

Luego de varias semanas de especulación sobre una posible reconciliación de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán, la salsera confesó que ha retomado su relación ''amical'' con el futbolista. Además, señaló que es una persona importante para ella por todo lo que 'han pasado juntos'.

''Entre Jefferson y yo no hay absolutamente nada. Hemos retomado una amistad (...) Hemos pasado bonitos momentos, siempre habrá un cariño muy especial, no quiere decir que hay algo más. Él y su familia son personas que yo estimo muchísimo'', indicó la intérprete de 'Y le dije no' en un programa de espectáculos.

Además, Yahaira Plasencia precisó que lo está apoyando en este duro y difícil momento que atraviesa por su lesión en la rodilla.

''Se encuentra ahorita en una etapa complicada de su vida por lo que está mal de su pierna, está lesionado, tuvo una operación súper complicada que todos nos hemos enterado por sus redes. Creo que ahí están las personas que lo quieren y estiman, y una de esas personas soy yo'', agregó.