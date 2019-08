Josimar: ¿esposa de cantante tuvo problemas con sustancias ilícitas?

El cantante Josimar Fidel tomó una radical decisión con la bailarina menor de edad de su agrupación musical, con quien fue vinculado en una relación amorosa.

Hace unos días, la joven fuera captada ingresando a la casa del salsero ubicada en Los Olivos con su propia llave, esta vivienda es la misma donde hasta hace unos meses, Josimar vivía con su aún esposa Gianella Ydoña y su pequeño hijo.

Por otro lado, el pasado fin de semana, el intérprete de 'La protagonista' señaló que Ydoña Loayza, tuvo problemas con sustancias adictivas que la llevaron, incluso, a un centro de rehabilitación.

Pero su aún esposa no se quedó de brazos cruzados y le respondió calificándolo de ''cínico''. Respecto al consumo de drogas, aceptó haber utilizado algunas sustancias cuando era menor de edad. ''O sea si he probado drogas cuando he tenido 16 años, 17 años'', agregó.