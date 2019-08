Vanessa Terkes: ''Mátate por alguien que valga la pena''

Vanessa Terkes evitó pronunciarse sobre la decisión judicial y las recientes declaraciones de su aún esposo, George Forsyth, donde reveló que la denuncia que le interpuso la actriz por violencia familiar fue "infundada".

''Estoy bien, incentivando las cosas buenas (...) Hay cosas en la vida que pasan y si uno no las pasa y las evita, termina guardándose las cosas. Yo hoy día soy mucho más fuerte que ayer'', expresó.

La actriz señaló que varios usuarios en redes sociales le escriben para recibir consejos de superación y su respuesta causó asombro a más de uno. ''Hay muchas personas que de pronto me escriben a mi me dicen ''Vanessa me quiero matar'' y sí, mátate pero por alguien que vale la pena, ponte al frente de una bala por una persona que valga la pena porque yo lo haría'', agregó.