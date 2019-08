¿Se casa? ''Zorro Zupe'' anuncia propuesta de matrimonio

El ''Zorro Zupe'' es, sin duda alguna, uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana. Luego de tener una mala experiencia, decidió alejarse unos días de la televisión, sin embargo sigue dando que hablar en su vida privada.

Esta vez, el panelista de programas de espectáculos viajó a Miami (Estados Unidos), donde no duda de disfrutar de fiestas en las mejores discotecas de la ciudad y acompañado de la cantante peruana Leslie Shaw.

Pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue el anuncio que realizó a través de su cuenta de Instagram, donde revela que le propusieron matrimonio.

''Todo bien no, hasta que en un momento ¿Y porque no te casas conmigo y te vienes a vivir aquí y yo todo bien? Y después dije ¿Y por qué no? (...) Tengo una propuesta de matrimonio y estoy evaluando seriamente en casarme'', reveló.