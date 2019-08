Milett Figueroa envía carta notarial a Greg Michel por polémicas declaraciones

Luego de las revelaciones que hizo Greg Michel sobre Milett Figueroa en un conocido programa, la ex 'chica reality' le envió una carta notarial al modelo belga para que se retracte de sus declaraciones.

''Ahorita ya está procediéndose todo legalmente, estoy con el abogado viendo todos los temas de los cuales ya vengo trabajando y reclutando ciertos nombres. Pero en este caso específico ya se mandó la carta notarial'', indicó.

La modelo ya se cansó de guardar silencio y de quedarse de brazos cruzados, mientras otros personajes 'intentan colgarse de su fama'. ''Se que no basta que me quede callada, se que no basta que ignore todos los comentarios constantes que vengo recibiendo de opinólogos, de conductores de programa de televisión, de notas que hacen. Todas esas cosas están siendo archivadas y el área legal, gracias a Dios, está trabajando en eso'', agregó.