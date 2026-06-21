Keiko Fujimori durante celebración por el Día del Padre: Se vienen cinco años de grandes retos

Keiko Fujimori ya celebra los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que la dan como ganadora. Así lo demostró en la víspera durante una actividad por el Día del Padre organizada por su partido Fuerza Popular, en Villa El Salvador (VES).

“Gracias a ustedes y a todo el trabajo que se ha hecho a través de los personeros, hoy podemos decir, y nos faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, señaló la candidata presidencial, desatando los aplausos de los cientos de asistentes.

RESULTADOS FINALES

“Se vienen cinco años de grandes retos, pero yo estoy segura de que con la bendición de Dios, pero sobre todo con el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”, agregó Fujimori Higuchi.

La jornada estuvo marcada por un clima de expectativa, ya que falta poco para conocer los resultados finales; las actas contabilizadas están al 99,688; la cifra final la dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales en las próximas horas.