Encuesta revela preocupación ciudadana ante posible triunfo de Roberto Sánchez

A pocas horas del debate presidencial y a solo días de la segunda vuelta electoral, una reciente encuesta nacional de CIT Perú reveló que el 64.1% de los ciudadanos siente preocupación ante la posibilidad de que Roberto Sánchez llegue a convertirse en presidente de la República.

El estudio también muestra que Keiko Fujimori lidera la intención de voto con 41.1%, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 33.4%. En comparación con la medición anterior, Fujimori registra un ligero aumento, mientras que Sánchez presenta una caída más marcada en las preferencias electorales.

Pese a ello, la encuesta evidencia un clima de incertidumbre política, ya que más de la mitad de los peruanos también expresó temor ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori, quien registra un 59.7% de preocupación ciudadana.

La muestra fue realizada entre el 27 y 29 de mayo a 1220 personas a nivel nacional y cuenta con un nivel de confianza del 95%. El debate presidencial se realizará este domingo y abordará temas como seguridad ciudadana, economía, salud y educación.