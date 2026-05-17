JNE proclama resultados oficiales: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente los resultados generales de la primera vuelta electoral y confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial rumbo al periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizó en la sede del JNE, en Jesús María, y fue encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto a los magistrados del pleno. Durante la lectura del acta, se oficializó que ninguna fórmula presidencial superó el 50% más uno de los votos válidos.

Según los resultados proclamados, Fuerza Popular obtuvo 2,877,678 votos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 2,015,114 votos. En tanto, Renovación Popular quedó en tercer lugar con 1,993,905 votos.

Con esta proclamación, el país ingresa oficialmente a la campaña de segunda vuelta que se realizará el próximo domingo 7 de junio. Desde ahora, ambos candidatos intensificarán sus recorridos y actividades proselitistas en busca del sillón presidencial.