Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en accidente durante viaje de campaña en Ayacucho

El candidato presidencial Napoleón Becerra falleció este 15 de marzo tras un accidente ocurrido en el sector de Rumichaca, ubicado a unas dos horas de la ciudad de Ayacucho, cuando se trasladaba en una actividad de campaña con miras a las Elecciones Generales de Perú 2026.

La lamentable noticia fue confirmada por Emily Silva, candidata a la Cámara de Diputados por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien informó sobre el fallecimiento del aspirante presidencial tras el siniestro ocurrido durante su recorrido político.

De acuerdo con Silva, en el vehículo también viajaban otros integrantes de la comitiva partidaria que acompañaban al candidato en sus actividades proselitistas. Ellos resultaron heridos producto del accidente.

Ante lo ocurrido, la candidata solicitó al Gobierno brindar atención inmediata a los afectados y facilitar su evacuación hacia centros de salud cercanos para recibir el tratamiento médico correspondiente.