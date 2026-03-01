Candidatos recurren a bailes, inteligencia artificial y polémicos pedidos para captar electores

La carrera electoral entra en su etapa más intensa y los candidatos siguen dispuestos a "hacer hasta lo imposible" por ganar seguidores. En la reciente edición de la secuencia "Todo por un voto" de El Dominical de Panamericana, se observa cómo la música y el baile se han convertido en las herramientas principales de los postulantes.

Diversos personajes buscan conectar con el electorado a través del ritmo. Iván Hernández repitió su faceta de bailarín al compás de la clásica canción "Rosa, Rosa" de Sandro. Por su parte, la candidata Rachel Coronado optó por la cumbia, bailando frente al mar para atraer votos.

En el plano presidencial, Keiko Fujimori ha lanzado un nuevo hit musical con una coreografía que busca posicionar su candidatura. Asimismo, Fiorela Molinelli también se sumó a la tendencia del baile aunque el ritmo no es su fuerte, hace su mejor esfuerzo.

Estrategias y uso de tecnología

La candidata Adriana Tudela eligió el emblemático tema "Muchacho provinciano" de Chacalón para sus actividades de campaña. Por otro lado, la tecnología se ha hecho presente con el uso de inteligencia artificial; el candidato al Senado Antonio Quispe presentó un spot donde aparece caracterizado como una estrella de heavy metal para resaltar sus cualidades profesionales y personales.

Polémica en marketing electoral

Uno de los hechos más polémicos es el protagonizado por el candidato Alan Pino, quien se grabó pidiendo el voto en un cementerio frente a la tumba de una persona fallecida. "Sabemos que ustedes también votan... no se olvide de nosotros", se le escucha decir en el video.

A pesar de estas coloridas y cuestionables estrategias, a los candidatos "nadie les quita lo bailado"; sin embargo, es fundamental para los electores estar informados sobre las propuestas de los candidatos en beneficio del país.