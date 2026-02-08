Candidatos bailan, hacen pilates y hasta cantan para buscar votos en redes sociales

A pocos meses para la realización de las elecciones generales, varios candidatos presidenciales y parlamentarios continúan realizando diversas estrategias para captar los votos del electorado en redes sociales.

Mientras figuras como el general José Williams y la candidata Fiorella Molinelli apuestan por el baile en sus contenidos digitales, Rachell Coronado, candidata a diputada por La Libertad, ha logrado incrementar notablemente sus seguidores en redes sociales al ritmo de los bailes del momento, convirtiéndose en una revelación en plataformas digitales.

Desde la clandestinidad hasta el pilates

Un caso particular, es el del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que ha optado por publicar videos cantando desde la clandestinidad. Por otro lado, Konnie Vidaurre, candidata a diputada por Fuerza Popular, sorprendió al iniciar su campaña con una sesión de pilates, alineándose con la frase "mente sana en cuerpo sano".

Campaña tradicional

Frente a estas tendencias, candidatos de larga trayectoria como Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, mantienen un enfoque tradicional para captar votos. Su estrategia se centra en el contacto directo con el público, caminando y conversando personalmente con los electores en las calles.