Campaña en redes sociales: candidatos bailan, cantan y se pintan para ganar votos

La plataforma TikTok se ha consolidado como espacio preferido para captar votos en la actual campaña electoral, donde candidatos despliegan estrategias que van desde bailes hasta reparto de helados.

El exministro de Salud César Vázquez se sumó al "baile para despertar la atención de los ciudadanos", mientras el candidato Danilo Izarra utiliza "polémicas frases y bailes" al ritmo de melodías pegajosas en sus contenidos digitales.

Lenguaje coloquial y propuestas disruptivas

La aspirante a diputada Flor Mesa emplea un lenguaje directo en sus videos. "¿A ti también *** te llega la política? Seguro que sí, porque has visto como políticos se llenan la boca de promesas en campaña y luego te decepcionan", dijo. Otros candidatos como César Acuña de Alianza para el Progreso, "prefiere pintarse la cara", o Rafael López Aliaga que intenta demostrar sus "dotes para el canto".

Propuestas con elementos cotidianos

Carlos Spa incorporó elementos gastronómicos en su campaña "tratando de darlo todo con sus anticuchos de corazón". Mientras, Juan Carlos Zurek de Somos Perú aprovecha la temporada de calor repartiendo helados mientras enumera promesas. "Este helado que trae todos los sabores, seguridad, confianza, honradez, obras, compromiso, humanidad. Todo lo que hace falta en La Molina".

Próximos desafíos en debates

Con una probable fecha para el próximo debate presidencial, queda por evaluar si las habilidades demostradas en redes sociales se trasladarán efectivamente a la exposición de propuestas de los candidatos en este tipo de escenarios.