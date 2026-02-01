Marisol Pérez Tello en "Candidato con Esquina": Estas son sus principales propuestas

El Dominical de Panamericana continúa con su segmento electoral "Candidato con Esquina de la TV" y esta vez la invitada fue la aspirante presidencial Marisol Pérez Tello del partido Primero La Gente, inició una breve carrera por la avenida Arequipa junto a la periodista Tifanny Tipiani para exponer sus principales propuestas de llegar a Palacio.

Desde la esquina de la televisión, la candidata indicó que su plan de Gobierno tiene tres ejes principales: el primero es la seguridad. "Si no recuperamos el control de nuestra vida, no podemos proyectarla", dijo, agregando que su primera acción será derogar las leyes procrimen organizado e implementar unidades de flagrancia en todas las cárceles del país.

Pérez detalló que el segundo eje es el económico y "los motores que existen deben continuar con las reglas claras", entrar en un proceso de formalización con incentivos y desincentivos. Mientras que el tercer eje nuevas formas de producción con tecnología e innovación para ser un país industrializado.

Unidades de flagrancia en cárceles y empleo juvenil

Sobre el tema de las unidades de flagrancia, manifestó que existen salas en cárceles del país donde se hacen audiencias, lo que hace falta es personal presente 24/7, jueces, fiscales, defensa pública. "Los delincuentes saben que si la hacen, la pagan y vas a dar esa sensación que necesitamos de poder vivir en paz", agregó.

Al ser consultada sobre el empleo juvenil, manifestó que cuenta con un equipo importante de jóvenes y expresó su preocupación por la deserción escolar, por lo que busca garantizar la educación de calidad desde el principio al final, tanto técnica como profesional y a partir de ello, incentivos para la contratación de jóvenes. Resaltó que busca que los talentos no se vayan del país.

Reforma del INPE y seguridad en el país

Marisol Pérez calificó de "equivocada" la propuesta de reforma del INPE, ya que considera que le principal problema es la deficiencia. Además, resaltó que busca recuperar la seguridad para todos los sectores, el ordenamiento en el transporte público y generar puestos de trabajo ante la necesidad de la población.

Descarta indulto de expresidentes

Finalmente, descartó un indulto para expresidentes encarcelados en caso llegue a ser presidenta. Señaló que está figura se maneja con criterios de humanidad, pero "Evaluar un indulto para ganarte el voto de los simpatizantes de alguien, que además ha cometido delitos contra todos los peruanos, yo por lo menos no lo voy a hacer", aseveró.

Leyes procrimen y pedido de facultades al Congreso

De llegar a la presidencia, el 28 de julio presentará un proyecto de ley para derogar las leyes procrimen plenamente identificadas. Pedir facultades delegadas al Congreso en materia penal, procesal penal y ejecución penal y de no concretarse, presentará cuestión de confianza. "No se puede gobernar el país en estas condiciones", ´puntualizó.